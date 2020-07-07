Лишенный сана отец Сергий не явился в суд на заседание по делу о его проповедях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Суд в Верхней Пышме начал во вторник заседание по делу лишенного сана отца Сергия (Романова), в проповеди которого экспертиза нашла признаки возбуждения ненависти и вражды. Сам Романов на суд не явился, его интересы представляет адвокат Светлана Герасимова, передает корреспондент ТАСС.

Адвокат заявила, что Сергий не получал протокола о возбуждении в отношении него дела об административном нарушении. "О наличии возбужденного административного производства мой доверитель узнал из средств массовой информации", - сказала адвокат. Онлайн-трансляция ее выступления велась из зала суда.

Романов обвиняется по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности <...>").

4 июня стало известно, что экспертиза Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области нашла в проповедях Сергия признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), материалы были переданы в прокуратуру.

В новость были внесены изменения (9:42 мск) - приводится цитата адвоката во втором абзаце.