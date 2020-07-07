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Один человек пострадал при пожаре на Приобском месторождении в Югре

Его госпитализировали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июля. /ТАСС/. Один человек госпитализирован в результате возгорания пластикового трубопровода на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МЧС.

"Возгорание технологической арматуры (пластикового трубопровода) произошло в границах Приобского месторождения в Ханты-Мансийском районе. К месту вызова были направлены подразделения частной пожарной охраны "Защита Югры". В результате пожара один человек пострадал и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, площадь пожара составила два квадратных метра, он был ликвидировано в течение трех минут. Причины выясняются.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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