Росхимзащита нарастила производство комплектов защиты для врачей в 150 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. АО "Корпорация "Росхимзащита" нарастила производство комплектов индивидуальной защиты для врачей-инфекционистов с одной тысячи экземпляров в сутки в апреле до 150 тыс. в сутки в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник сообщил на круглом столе дискуссионной площадки "Уралроспромэко" в уральском региональном центре ТАСС советник гендиректора корпорации Михаил Князев.

В апреле правительство РФ определило Росхимзащиту ответственным за обеспечение регионов рядом медицинских изделий, таких, как респираторы, маски, перчатки.

"Корпорация "Росхимзащита" занимается коллективными средствами защиты, а средствами индивидуальной защиты практически никогда не занимались. Но тем не менее, был очень быстро создан штаб, <...> и нам удалось действительно за очень короткий срок поднять порядка 20 предприятий легкой промышленности совместно с Минпромторгом. <...> Будто в условиях войны с тысячи костюмов [в сутки], которые отшивались на 1 апреля, к 15 мая мы отшивали уже в сутки 150 тыс. комплектов защиты для врачей инфекционистов", - сказал он.

Корпорация "Росхимзащита" является платформой для инновационного развития одиннадцати российских предприятий. Она обеспечивает производство 42% всех отечественных средств индивидуальной защиты и жизнеобеспечения.