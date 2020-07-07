Свердловское машиностроение показало рост до 40% в большинстве видов деятельности

ТАСС, 7 июля. Рост индекса промышленного производства до 40% по итогам первого полугодия достигнут по большинству видов деятельности в машиностроении Свердловской области. Такие показатели достигнуты за счет закупки российских комплектующих и увеличения производства продукции, необходимой в пандемию, сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов в ходе международного промышленного марафона "Иннопром" во вторник.

"По итогам января-июня 2020 года в 5 из 6 видов деятельности в машиностроении региона показатель роста индекса промышленного производства составил от 6,5% до 40%. У нас нет никаких сомнений, что наши промышленные предприятия продолжат работу в заданном темпе", - сказал он в ходе сессии "Импортозамещение и локализация: кризис как драйвер машиностроительной отрасли".

Он отметил, что в 2020 г. введение ограничительных мер и неблагоприятная экономическая обстановка способствовали переориентации предприятий машиностроения на закупку комплектующих и промышленных услуг в Свердловской области и других регионах.

По словам Орлова, машиностроительный комплекс области был своевременно мобилизован для работы в период пандемии коронавируса. Для организации дополнительных инфекционных коек, оснащения их аппаратами ИВЛ, мониторами, кислородом промышленники региона увеличили выпуск соответствующей продукции в разы.

Международный промышленный марафон "Иннопром" с участием около 200 спикеров из ведущих промышленных компаний мира проходит 7 июля в онлайн-формате. В ходе марафона будут подняты темы глобальной промышленной повестки, организован диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса России и ее крупнейших экономических партнеров. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

В 2012 году правительство России присвоило Международной промышленной выставке "Иннопром" федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция. Организатор мероприятия - Министерство промышленности и торговли РФ. В 2020 году выставка должна была пройти 7-10 июля, но была перенесена из-за пандемии коронавируса, страной-партнером в этом году была объявлена Италия.