Вывозной рейс из Киргизии доставил в Екатеринбург 144 россиянина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" спецбортом доставила в Екатеринбург граждан РФ из Киргизии. В екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыли 144 человека, сообщили в оперативном штабе Свердловской области во вторник.

"Самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшим по маршруту Бишкек - Екатеринбург, в столицу Урала 7 июля прибыли 144 пассажира", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что 97 человек были отправлены в обсервацию под медицинское наблюдение. "Остальные при поддержке оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы", - добавили там.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.