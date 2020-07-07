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Пандемия коронавируса нового типа

Вывозной рейс из Киргизии доставил в Екатеринбург 144 россиянина

97 человек отправили в обсервацию под медицинское наблюдение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" спецбортом доставила в Екатеринбург граждан РФ из Киргизии. В екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыли 144 человека, сообщили в оперативном штабе Свердловской области во вторник.

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"Самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшим по маршруту Бишкек - Екатеринбург, в столицу Урала 7 июля прибыли 144 пассажира", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что 97 человек были отправлены в обсервацию под медицинское наблюдение. "Остальные при поддержке оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы", - добавили там.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Теги
КиргизияРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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