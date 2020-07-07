Росхимзащита планирует повсеместно внедрить спецконтейнеры для утилизации СИЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Корпорация "Росхимзащита" обратилась в Роспотребнадзор с просьбой повсеместно внедрить разработанный совместно с компанией "Экобокс" специализированный контейнер для безопасной утилизации средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом во вторник сообщил на круглом столе дискуссионной площадки "Уралроспромэко" в уральском региональном центре ТАСС советник генерального директора корпорации Михаил Князев.

"Вчера мы направили [главе Роспотребнадзора] Анне Поповой <...> письмо с просьбой выпустить нормативно-правовые акты в отношении повсеместной установки специализированных контейнеров. <...> Росхимзащита совместно с компанией "Экобокс" разработала такой контейнер, который позволяет выбрасывать туда маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты. Внутри контейнера находится дезинфицирующее средство, и содержимое никуда не разлетается, после все в уже обеззараженном виде можно безопасно отвозить на свалку. Дело в том, что мы ежедневно сталкиваемся с тем, что маски, перчатки, салфетки, средства индивидуальной защиты выбрасываются либо просто в уличные урны, либо из-за их переполненности - мимо", - сказал Князев.

Член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО "Уралроспромэко" Юлия Корнеева подчеркнула, что, согласно проводимому обществом небольшому опросу, далеко не все понимают, что средства личной гигиены - маски и перчатки - даже если находились на, казалось бы, здоровом человеке, могут представлять опасность. "Мы никогда не знаем, здоров человек или нет - симптомы проявляются в любом случае лишь через несколько часов, дней. Опасность есть", - также уверен Князев.

В апреле правительство РФ определило ОАО Корпорация "Росхимзащита" Ростеха ответственным за обеспечение регионов рядом медицинских изделий. Корпорация является платформой для инновационного развития одиннадцати российских предприятий. Она обеспечивает производство 42% всех отечественных средств индивидуальной защиты и жизнеобеспечения.