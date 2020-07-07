Дивизион комплексов "Панцирь-С" поступит на вооружение полка ПВО в Свердловской области

ТАСС, 7 июля. Дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" поступит на вооружение полка противоздушной обороны, дислоцированного в Свердловской области, сообщил во вторник журналистам начальник зенитно-ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковника Геннадий Шлаг.

"Ожидаем, что в боевой состав в Свердловской области поступит дополнительный зенитный ракетный артиллерийский дивизион "Панцирь-С", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в полк под Екатеринбургом поступят системы С-400 "Триумф".

По словам Шлага, после этих поставок доля современного вооружения в уральской зоне ответственности ПВО составит 100%.

Комплекс "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Вооружение базовой версии "Панциря" состоит из 12 зенитных управляемых ракет. Также комплекс оснащен двумя скорострельными пушками калибра 30 мм.

Полк ПВО в Свердловской области расположен около Екатеринбурга.