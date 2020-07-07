Около 1,5 тыс. безработных курганцев получили выплаты за участие в общественных работах

В середине апреля глава области написал на своей странице в Instagram об организации оплачиваемых общественных работ. Таким образом, лишившиеся работы из-за пандемии жители получили возможность зарабатывать деньги, как минимум аналогичные пособию по безработице.

"В Курганской области после долгого кризиса был достаточно высокий процент так называемой серой экономики - это когда человек не заключал вообще договор на трудовые отношения, либо договор был "пишем 10 тыс. рублей, 20 тыс. - в уме". Вот там люди пострадали [из-за пандемии] в первую очередь, поскольку им предполагается самый минимальный размер выплат - менее 2 тыс. рублей. Мы максимально постарались помочь им: проводили для получения компенсаций постановку на биржу труда тех, кто имел на это право, а для тех, кто не имел (потому что официально не работал несколько лет), организовали общественные работы по всем муниципалитетам", - сказал Шумков.

По его словам, областные и муниципальные чиновники перечислили в сумме 26 млн рублей из своей зарплаты в пользу этого дела. Более 1,5 тыс. человек уже получили выплаты за общественные работы, отметил губернатор. На это ушло порядка 45% собранных средств.

В общей сложности власти рассчитывают помочь таким способом более чем 2,2 тыс. человек, отметил губернатор. "Если человек потерял работу и не имеет права получить полноценную выплату порядка 13 тыс. рублей, он может получить аналогичную сумму, даже больше, работая на общественных работах - уборка территорий, благоустройство, заготовка дровяного сырья для пенсионеров, развоз продуктов - мы предоставили эту возможность", - добавил Шумков.