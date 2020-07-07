Свердловское инвестиционное агентство за все время работы привлекло 16 млрд рублей

ТАСС, 7 июля. Портфель агентства по привлечению инвестиций Свердловской области за время работы составил 16 млрд рублей. Работа института ведется в соответствии с комплексной ивенстполитикой правительства региона, сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова в ходе международного промышленного марафона "Иннопром" во вторник.

"В регионе второй год действует Агентство по привлечению инвестиций, работающее по принципу "одного окна", куда инвестор может обратиться с различными вопросами по проекту. Сегодня в портфеле агентства 25 проектов с общим объемом инвестиций более 16 млрд рублей. Деятельность Агентства скоординирована со всеми иными институтами развития, прежде всего с Корпорацией развития Среднего Урала, Особой экономической зоной ["Титановая долина"], Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, Фондом технологического развития промышленности, венчурным фондом и многими другими", - сказала она.

Казакова отметила, что работа агентства осуществляется в рамках комплексной инвестиционной политики регионального правительства, которая ориентирована на поддержку бизнеса, формирование и продвижение инициатив предпринимателей.

Так, по словам Казаковой, комплексный подход учитывает также специфику экономики нашего региона. "Инвестиционная деятельность в Свердловской области базируется, прежде всего, на активности наших предприятий. Доля собственных средств предприятий год от года растет <...> с 46% в 2015 году до 60% в 2019 года. Понимание данной особенности позволяет нам выстраивать господдержку бизнеса, инвестиционных проектов и своевременно ее модернизировать: от имущественной поддержки до налоговых льгот", - добавила она.

Международный промышленный марафон "Иннопром" с участием около 200 спикеров из ведущих промышленных компаний мира проходит 7 июля в онлайн-формате. В ходе марафона будут подняты темы глобальной промышленной повестки, организован диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса России и ее крупнейших экономических партнеров. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.