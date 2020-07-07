Объем инвестиций в Свердловской области по итогам первого квартала составил 83 млрд рублей

ТАСС, 7 июля. Объем инвестиций по итогам первого квартала 2020 года в Свердловской области составил более 83 млрд рублей. В соответствии с майским указом президента в регионе ведется работа по созданию и расширению действующих экспортно-ориентированных производств, в том числе на привлечение иностранных инвестиций, сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов в ходе международного промышленного марафона "Иннопром" во вторник.

"Основная доля данных инвестиций принадлежит промышленному сектору", - сказал он на сессии "Экспорт из России. Как способствовать его ускоренному росту?". Он добавил, что крупные инвестиционные проекты с целью расширения номенклатуры производимой продукции запустили восемь экспортно-ориентированных предприятий региона.

Орлов также сообщил, что Свердловская область традиционно является экспортно-ориентированным регионом. По итогам 2019 года оборот внешней торговли составил более $12 млрд, при этом доля экспорта составила 60%. Экспортную деятельность осуществляют почти 2,3 тыс. предприятий региона, в том числе почти 1,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В списке стран-контрагентов Свердловской области - более 150 стран. Приоритетным экспортным сектором для области является металлургическая продукция, доля которой в экспорте составляет более 50%.

Международный промышленный марафон "Иннопром" с участием около 200 спикеров из ведущих промышленных компаний мира проходит 7 июля в онлайн-формате. В ходе марафона будут подняты темы глобальной промышленной повестки, организован диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса России и ее крупнейших экономических партнеров. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.