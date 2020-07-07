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В Свердловской области 23 выпускника не допустили на ЕГЭ из-за температуры

Они смогут пройти аттестацию в резервные дни 24 и 25 июля и с 3 по 8 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Повышенная температура стала причиной не допуска на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку 23 школьников в Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в департаменте информационной политики региона.

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"6 июля не допустили 19 человек, 7 июля - четыре человека. Причина: повышенная температура. Все они в соответствии с существующим порядком смогут пройти аттестацию в резервные дни, 24 и 25 июля, и в период с 3 по 8 августа", - сказал собеседник агентства.

Всего в 2020 году в регионе изначально планировали сдавать ЕГЭ порядка 19 тысяч школьников и 2 тысячи выпускников прошлых лет. Более 2 тысяч школьников отказались от сдачи экзаменов в этом году, так как они не требуются для получения аттестата.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Следующий экзамен, ЕГЭ по профильной математике, участники основного периода будут сдавать 10 июля.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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