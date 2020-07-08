В Югре действуют четыре лесных пожара на площади 72 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июля. /ТАСС/. Четыре лесных пожара действуют в Ханты-Мансийском автономном округе на площади 72,1 га, два из них локализованы на площади 44 га. Об этом сообщается в среду на сайте регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

"За прошедшие сутки в Югре по состоянию на 09:00 8 июля зарегистрировано семь лесных пожаров площадью 60 га, три потушено. Действуют четыре лесных пожара на территории Няксимвольского, Самаровского и Березовского лесничества площадью 72,1 га, из них локализованы два на территории Березовского лесничества площадью 44 га", - сказано в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, все пожары - низовые, их причиной стала гроза.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрирован 131 лесной пожар общей площадью 3 тыс. 429,33 га. В 2019 году на 7 июля в лесах региона произошел 71 пожар площадью 1 тыс. 513,58 га.

В муниципалитетах региона из-за жары введен особый противопожарный режим. По данным регионального гидрометцентра, в Югре температура воздуха днем поднимается до 30-35 градусов, в ряде муниципалитетов идут дожди с грозами.