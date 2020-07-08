Число заразившихся коронавирусом в Югре составило более 11 тыс.

"11 141 случай новой коронавирусной инфекции зарегистрирован и лабораторно подтвержден на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 8 июля. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 268 новых случаев COVID-19", - сказано в сообщении.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) превысило 11 тысяч. За последние сутки зафиксировано еще 268 новых случаев, сообщили в среду в оперативном штабе региона.

По данным штаба, всего с начала пандемии в регионе умерли 78 человек, вылечились - 5 918 жителей.

Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, а затем продлен до 12 июля, в том числе для граждан старше 65 лет. Регион занимает шестое место в стране по количеству выявленных случаев.

Сейчас в Югре работают магазины, ряд предприятий сферы услуг, дежурные группы детских садов (за исключением Ханты-Мансийска), школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.