Вывозным рейсом из Таджикистана в Екатеринбург прибыли почти 200 россиян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Самолет, выполнивший вывозной рейс из Таджикистана, доставил в Екатеринбург 199 российских граждан. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Свердловской области.

"Из Таджикистана в Екатеринбург вывозным бортом прибыли 199 россиян, самолет из Душанбе прилетел в столицу Урала 8 июля. 125 человек, в том числе 5 детей были направлены в обсервацию до получения отрицательных тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.

В оперштабе утонили, что остальные пассажиры вывозного рейса при поддержке оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы.