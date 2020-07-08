Главу города Губкинского на Ямале госпитализировали с коронавирусом

ТАСС, 8 июля. Глава города Губкинского в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Андрей Гаранин госпитализирован в больницу в Ноябрьске с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

"Друзья, нахожусь на лечении с положительным тестом на коронавирус. Инфекция дала осложнения - в таких случаях пациентов направляют в Ноябрьск, здесь сейчас на госпитализации 52 жителя нашего города", - написал он в Instagram в среду.

Гаранин добавил, что в самом Губкинском непростая ситуация с местами для заразившихся коронавирусом. "На прошлой неделе организовали 30 дополнительных коек для пациентов с COVID-19, но они уже заполнены. Поэтому в ближайшее время будет открыто еще 60 дополнительных коек", - отметил он.

По данным оперативного штаба ЯНАО, всего в регионе зафиксирован 6 941 случай заражения коронавирусом. За все время 2 689 человек выздоровели, 47 умерли.