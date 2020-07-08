Обязательный масочный режим ввели в общественном транспорте Тюменской области

"Тюменцы больше не могут ездить в автобусах без санитарно-гигиенических масок. Это решение, принятое по рекомендации управления Роспотребнадзора оперативным штабом по Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, вступило в силу 8 июля", - говорится в сообщении.

ТАСС, 8 июля. Обязательный масочный режим введен в общественном транспорте Тюменской области. Волонтеры в течение 10 дней будут раздавать средства защиты на пяти автобусных остановках Тюмени, сообщает оперативный штаб региона в среду.

Кондуктор или водитель автобуса, в соответствии с новыми правилами, обязаны предупредить пассажиров о запрете проезда без масок. Если у кого-то из пассажиров нет маски, или он отказывается ее надевать, его попросят покинуть автобус, в случае отказа - автобус движение по маршруту продолжать не будет, а на место будут вызваны сотрудники полиции.

Со ссылкой на замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгения Ташланова сообщается, что с 8 июля в течение 10 дней на пяти автобусных остановках добровольцы будут раздавать маски. Всего планируется раздать более 10 тыс. масок, уточнил он.

По информации оперштаба, на 7 июля в регионе зарегистрировано 3 638 случаев инфицирования, за сутки прирост составил 78 случаев. Выздоровели 2 055 пациентов, 18 человек умерли.