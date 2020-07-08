Источник: в Федерации шахмат Югры проходят обыски по делу о мошенничестве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия в Федерации шахмат Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Югры по делу о мошенничестве на сумму не менее 1,2 млн рублей в отношении руководителя ряда организаций региона. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Проходят следственные мероприятия в шахматной федерации ХМАО при участии сотрудников ОБЭП. Они [обыски] проводятся по ранее возбужденному делу о мошенничестве на сумму не менее 1,2 млн рублей в отношении руководителя ряда организаций региона", - сказал собеседник агентства без уточнения подробностей.

В начале марта 2020 года пресс-служба регионального управления МВД сообщала, что руководитель ряда организаций с 2014 года по март 2020 года совершал хищение денежных средств для обеспечения бюджетных организаций по заключенным с ними договорам на оказание услуг. Фактически работы по указанным договорам не выполнялись или выполнялись частично. В результате противоправных деяний он необоснованно получил не менее 1,2 млн рублей.

В отношении обвиняемого возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Ханты-Мансийским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах региона, обвиняемым по делу проходит один из учредителей Федерации баскетбола Ханты-Мансийска Владислав Чернов.