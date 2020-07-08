На озере под Екатеринбургом пропал девятилетний мальчик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку после исчезновения 9-летнего мальчика в районе озера Балтыма в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

"В поисках пропавшего 9-летнего мальчика в районе Балтыма принимают участие сотрудники СК РФ из города Верхняя Пышма, а также [сотрудники] отдела криминалистики областного следственного комитета. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в поисках ребенка также принимают участие сотрудники МВД, МЧС, водолазы и волонтеры.