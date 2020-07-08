Число многодетных семей в Свердловской области за год выросло на 10%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Число многодетных семей в Свердловской области выросло за год на 10%, до более 61 тыс. Этому поспособствовало развитие мер поддержки для таких семей, сообщил в среду в уральском региональном центре ТАСС министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

"У нас в этом году многодетных семей уже 61,23 тыс. <...>, прирост по сравнению с уровнем прошлого года составил 10%. <...> Детей воспитывается в этих семьях более 203 тыс. в настоящее время", - сообщил он.

Злоказов отметил, что в том числе на такой результат повлияли меры поддержки многодетных семей - как федеральные, так и региональные. Одной из наиболее важных мер он назвал региональный материнский капитал. Кроме того, по словам Злоказова, существующие виды помощи многодетным семьям постоянно пересматриваются, уточняются, увеличиваются.

"Все-таки это финансовая опора, материальная поддержка, которая зачастую является одним из решающих факторов в вопросе заводить ребенка или нет", - сказал министр.