Вывозной рейс из Мали с россиянами на борту приземлился в Тюмени

ТАСС, 8 июля. Вывозной авиарейс из столицы Мали Бамако с россиянами на борту приземлился в аэропорту Тюмени Рощино в среду в 13:05 по местному времени (11:05 мск). Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

"UT 9606 прибыл в 13:10", - указано на табло.

Ранее со ссылкой на посольство РФ в Мали и Нигере сообщалось, что рейс с 65 россиянами вылетел из Бамако в 22:31 по местному времени (01:31 мск 8 июля).