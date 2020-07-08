Свердловский облсуд отменил штраф врачу за лечение людей с коронавирусом на дому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию главврача, который был оштрафован на 100 тыс. рублей за решение лечить пациентов с коронавирусом на дому, и отменил постановление районного суда. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облсуда в среду.

"Выслушав все доводы по делу, суд отменил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга о назначецнии штрафа и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - сообщили в областном суде.

9 мая Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал главного врача больницы № 24, постановив, что его решение лечить пациентов с коронавирусом на дому повлекло вспышку коронавируса. По данным суда, пациенты, которых уговорили написать отказ от госпитализации, переносили заболевание в легкой форме, но по двум адресам через шесть дней возникла вспышка коронавируса. Сам врач вину отрицал, по его словам, он действовал в рамках предписаний Минздрава.