Оперу Кайи Саариахо "Любовь издалека" впервые в России поставят в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский театр оперы и балета "УралОпераБалет" планирует поставить в новом театральном сезоне 2020-2021 года концертный формат оперы финского композитора Кайи Саариахо "Любовь издалека". Ранее опера не исполнялась в России, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе театра.

Первая и самая популярная опера Кайи Саариахо "Любовь издалека" входит в число шести величайших опер XXI века.

"Премьерой, работа над которой начнется в театре в ближайшее время, станет концертный вариант оперы, никогда ранее не исполнявшейся в России - <...> "Любовь издалека", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в театре, концертное исполнение предполагает малый состав исполнителей и оркестра. Новый формат был выбран в связи с ситуацией с пандемией.

"Любовь издалека" публика и критики называют "мистической" и "чарующей". Первая постановка состоялась на Зальцбургском фестивале в августе 2000 года (дирижер Кент Нагано, режиссер Питер Селларс)", - добавили в пресс-службе.

Новый театральный сезон в пандемию

Коллектив театра вышел из отпуска, в который ушел из-за пандемии коронавируса, и начал работу над новым театральным сезоном. На данный момент руководство театра определило первые постановки программы сезона. Зрителю представят также еще две оперы - "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини и "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти, отметили в пресс-службе театра.

"Концертное исполнение предполагает малый состав исполнителей и оркестра. В соответствии с санитарными нормами в оркестровой яме может быть десять человек - такого не бывает ни в одном спектакле, но если оркестр разместить на сцене, то это уже 50 музыкантов. Плюс состав солистов - вокалистов и хор, который можно разместить в ложах. В результате поиска названий, соответствующих этим требованиям, руководство Ural Opera Ballet и главный дирижер театра Константин Чудовский остановилось на трех произведениях", - пояснили в театре выбор репертуара и его формата.

При этом "Севильский цирюльник" ставился с 1912 года на сцене театра, но в последние годы ушел из афиш. А вот "Лючия ди Ламмермур", так же как и "Любовь издалека", здесь представят зрителю впервые. По словам директора театра Андрея Шишкина, которого цитирует пресс-служба, примерно через два года театр сможет представить в полномасштабном варианте эти три оперы.