Уровень рождаемости в Свердловской области снижается на протяжении пяти лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Уровень рождаемости в Свердловской области снижается в течение последних пяти лет. Так, за I полугодие 2020 года в регионе зарегистрировано порядка 21 тыс. актов о рождении детей, тогда как за аналогичный период прошлого года - около 23 тыс., сообщила в среду заместитель начальника Управления ЗАГС области Наталья Храмова в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"К сожалению, с 2015 года и до сих пор мы наблюдаем тенденцию по снижению рождаемости в Свердловской области. Так, по статистике за полугодие на сегодняшний день мы опять видим эту картину: за первую половину 2020 года у нас зарегистрировано 21 306 актов о рождении, тогда как в прошлом году за аналогичный период число таких актов составило 23 168, то есть мы наблюдаем падение. В 2019 году был, наверное, самый низкий показатель за последние 11 лет - спад рождаемости на 8% по сравнению с 2018 годом. Пик рождаемости в Свердловской области был отмечен в 2014 году - 63 478 новорожденных", - рассказала она.

Храмова связывает снижение рождаемости в последние годы с тем, что сегодняшние потенциальные родители рождены в 1990-е годы, когда наблюдался заметный демографический спад по всей России. Она также отметила, что в ближайшие годы ожидается всплеск рождаемости и увеличение количества зарегистрированных актов о браке.

"Снижение рождаемости происходит, потому что потенциальными родителями на сегодня являются граждане в возрасте 25 лет и старше, то есть родившиеся в девяностые годы, когда в стране было колоссальное снижение уровня рождаемости - до 44 тыс. актов [по Свердловской области]. Это заметный спад по сравнению с 1980-ми, когда было зарегистрировано около 78 тыс. актов, и 1960-1970-ми, когда у нас в области наблюдалось до 94 тыс. актов рождения в год. Мы ждем всплеска рождаемости и увеличения количества актов о браке в нашем регионе, когда подрастут дети 2000-х, которые станут потенциальными родителями и основным контингентом, который вступает в брак", - поделилась Храмова.

В то же время она отметила положительную динамику рождаемости вторых и последующих детей в свердловских семьях. "Хотелось бы <...> отметить тот факт, что на сегодняшний день наблюдается явная динамика рождения вторых, третьих и последующих детей в семьях. <...> Этому, безусловно, способствуют меры государственной поддержки семей при рождении вторых и последующих детей <...> как на уровне федерации, так и на уровне нашего региона", - рассказала Храмова.