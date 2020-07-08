Югра просит правительство распространить льготный лизинг на суда "Метеор"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой распространить федеральную программу льготного лизинга на скоростные суда "Метеор". В случае принятия такого решения компания "Северречфлот" сможет закупить четыре подобных судна, сообщил в среду ТАСС директор регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок.

"В настоящее время остро назрела проблема обновления пассажирского скоростного флота компании "Северречфлот", задействованного на обслуживании социально-значимых маршрутов внутреннего водного транспорта Югры. В связи с этим глава региона Наталья Комарова направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение о распространении федеральной программы льготного лизинга на скоростные суда "Метеор" по ставке 2,5%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, если такое решение будет принято, "Северречфлот" сможет закупить четыре "Метеора", чтобы обновить парк. "Без льготного лизинга, возможно, "Северречфлот" будет поддерживать эксплуатацию старых "Метеоров" в исправном состоянии, поскольку иначе ставка составит около 6,5%, т. е. примерно в 2,6 раза больше. Поэтому мы пытаемся добиться, чтобы данная программа действовала на "Метеоры" и позволила нам обновить флот", - сказал он.

Власти Югры намерены провести реновацию речного флота, поскольку он эксплуатируется более 30 лет. Так, в 2019 году правительством автономного округа было приобретено для "Северречлофта" (основного перевозчика пассажиров внутренним водным транспортом в Югре) два теплохода "Валдай-45Р" производства Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева на условиях льготного лизинга по ставке 2,5% годовых на 15 лет. Они были приобретены по профильной федеральной программе. При этом компания также эксплуатирует шесть скоростных судов "Метеор", четыре из которых требуют замены в связи с износом корпусов и крыльевых устройств.

Зеленодольский завод имени А. М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс") намерен поставить в Югру четыре скоростных пассажирских судна на подводных крыльях "Метеор-2020" к 2023 году, обладающих меньшей осадкой, маловесным и экономичным двигателем, комфортабельным пассажирским салоном.

"Метеор-2020" способен ускоряться до 70 км/ч по сравнению с 60-65 км/ч у эксплуатируемых в Югре "Метеоров", что позволяет рейсы, занимающие в среднем по 10-12 часов, совершать за 8-10 часов. Также эти суда имеют более комфортабельные условия, так для экипажа предусмотрены каюты отдыха, душевые, зона приема пищи. Для пассажиров расширены проходы внутри салона, созданы места для хранения багажа, судно оборудовано Wi-Fi. В нем также созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.