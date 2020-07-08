Беременная женщина пострадала при ДТП с участием скорой в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль и карета скорой медицинской помощи столкнулись в Челябинске в среду, в результате ДТП травмы получила беременная женщина, которую медики везли в больницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления здравоохранения.

По предварительным данным, ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошло на перекрестке улицы Воровского с улицей Курчатова.

"Всего в происшествии участвовало пять человек: два фельдшера, два водителя, пациентка. Пока известно об одном пострадавшем - беременную на сороковой неделе женщину, которую везла скорая, доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами", - сказала собеседница агентства.

В Горздраве добавили, что состояние женщины оценивается как стабильное. Оба водителя от госпитализации отказались.