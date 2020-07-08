Эксперт назвал аллергические реакции осложняющим фактором при заражении коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Осложняющим фактором при заражении коронавирусной инфекцией может стать наличие аллергических реакций у пациента. Например, при поражении вирусом кишечника его концентрация может быть выше у людей с пищевой аллергией, сообщил на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с аллергией, в Уральском информационном центре ТАСС доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев.

"Воспалительный вирусный отек легких плюс бронхиальная астма, то есть спазм дыхательной системы, будут утяжелять состояние, особенно ребенка. Для взрослых это тоже является, по мнению ВОЗ, осложняющим фактором. <…> Вероятнее всего, будет очень тяжелое течение [заболевания]. Плюс хочу вам напомнить, что коронавирусная инфекция попадает также в кишечник. В этом случае особенно при пищевой аллергии, когда изменяется проницаемость кишечной стенки, вирус попадает гораздо легче - концентрация вируса выше у больных с пищевой аллергией. <…> Бесспорно, аллергическая реакция - это все же утяжеляющий фактор", - сказал Еделев, отвечая на вопрос, как переносят заражение коронавирусной инфекцией люди, склонные к аллергии.

Он отметил, что примерно в 48% случаев коронавирусная инфекция активирует различные расстройства сердечного ритма. В таком случае различные формы аллергии, особенно пищевая аллергия, могут утяжелять состояние больного.

В свою очередь заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6 Екатеринбурга, врач-пульмонолог, аллерголог-иммунолог Анна Петухова высказала мнение, что по актуальным данным аллергия не является фактором риска более тяжелого течения коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день по тем наблюдениям, которые видим мы и о чем говорят и пишут наши зарубежные коллеги, аллергические заболевания, к счастью, не являются фактором риска для более тяжелого течения ковидной инфекции", - пояснила она на пресс-конференции.

Петухова добавила, что наблюдается тенденция к росту аллергических заболеваний - с каждым десятилетием количество аллергиков увеличивается. Ежедневно в отделении аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6 проходят обследование и получают консультации более 60 человек. Среди них аллергический характер заболевания имеет большинство, как минимум 80% пациентов, отметила она.