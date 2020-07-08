Экспорт продукции курганского АПК вырос в первом полугодии на 10,5%

ТАСС, 8 июля. /Объем экспорта продукции курганского агропромышленного комплекса (АПК) вырос в первом полугодии на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"За шесть месяцев 2020 года объем экспорта продукции АПК Курганской области уже составил 110,5% к соответствующему периоду 2019 года. За рубеж активно реализовывали молочные продукты, зерно, муку, растительное масло, кондитерские изделия, дрожжи хлебопекарные, воду и напитки", - говорится в сообщении.

Регион поставляет продукцию в 19 стран. При этом наибольшие объемы экспорта приходятся на Казахстан и Китай.

Также в пресс-службе добавили, что курганские аграрии вопреки пандемии не допускают отставания от графиков и готовятся осенью собрать хороший урожай. "В растениеводстве с соблюдением всех профилактических мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции успешно проведены весенние полевые работы: общая площадь ярового сева составила 1 млн 264 тыс. га - увеличение на 6 тыс. га к уровню 2019 года, зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 1 млн 61 тыс. га - увеличение на 36 тыс. га", - поясняется в сообщении.

Курганская область - индустриально-аграрный регион. Агропромышленный комплекс является одним из системообразующих секторов экономики области - на его долю приходится до 15% валового регионального продукта. На селе проживает около 38% населения области, в агропромышленном комплексе действует порядка 230 сельскохозяйственных предприятий, около 1,2 тыс. крестьянских и почти 180 тыс. личных подсобных хозяйств.

В Курганской области зафиксировано 1 180 случаев коронавируса, выздоровели 661 человек, под медицинским наблюдением находятся 1 226 жителей.