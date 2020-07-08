По факту гибели двухлетней девочки на Ямале возбудили дело об убийстве

ТАСС, 8 июля. Сотрудники следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки, тело который было найдено в Приуральском районе. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего лица")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 7 июля в селе Катравож Приуральского района с прогулки не вернулась двухлетняя девочка, которая гуляла во дворе дома. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий 8 июля тело ребенка обнаружено на берегу реки, недалеко от места исчезновения, причина смерти устанавливается.

"Также установлено, что семья, где рос ребенок, ранее стояла на учете в органах опеки как неблагополучная, но была снята с учета некоторое время назад. В связи с этим в ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям сотрудников системы органов опеки и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - уточнили в СК.