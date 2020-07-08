Горный вуз на Урале перенес начало учебного года для первокурсников на 21 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Уральский горный госуниверситет (УГГУ) перенес начало учебного года для студентов первого курса на 21 сентября в связи с эпидемиологической обстановкой. Заселение в общежитие для первокурсников в 2020 году начнется 15 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе УГГУ в среду.

"Учебный год для студентов первого курса очной формы обучения начнется 21 сентября. С 26 августа каждой группе первокурсников будет назначен куратор, и начнутся адаптационные мероприятия в электронной среде посредством системы Ms Teams. Учебный год для старших курсов начнется с 1 сентября с практической подготовки", - сказали в вузе, отметив, что форма обучения в новом учебном году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

Заселение студентов первого курса в общежития начнется с 15 сентября с соблюдением всех санэпидемиологических норм, отметили в пресс-службе. Студентов старших курсов будут заселять в общежитие по мере начала учебы.

Уральский государственный горный университет учрежден в 1914 году как Екатеринбургский горный институт, который стал первым высшим учебным заведением на Урале. За 100 лет своей деятельности вуз подготовил для работы на горнодобывающих и геологоразведочных предприятиях, в научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах отрасли более 100 тыс. горных инженеров, трудом которых создавался Уральский горнопромышленный комплекс.