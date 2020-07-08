Пешеходный мост к природному парку "Бажовские места" планируют ввести до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Пешеходный мост через Сысерсткое водохранилище к природному парку "Бажовские места" в Свердловской области введут в эксплуатацию до конца 2020 года. Мост проложит новую вело-пешеходную туристическую тропу в парк, сообщил ТАСС глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

"Сейчас заканчиваем строительство пешеходного моста из Сысерти в поселок Луч, этот же мост ведет вело-пешеходной тропой в природный парк "Бажовские места". Несколько лет назад этот мост был разрушен, и, к сожалению, связь в летний период времени прервалась. Соответственно сейчас, благодаря этому новому мосту, оживится хороший вело-пешеходный трафик для всех гостей природного парка и жителей нашего городского округа", - сказал Нисковских.

В пресс-службе администрации Сысерсткого городского округа уточнили ТАСС, что протяженность моста составит около 170 метров.

Нисковских отметил, что не только обновление пешеходного моста, но и другие виды благоустройства проводятся на территории округа в рамках туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть", который ранее поддержал губернатор региона Евгений Куйвашев. Так, в Сысертском городском округе уже благоустроили Парк культуры и отдыха в поселке Большой Исток, а сейчас власти и общественные организации занимаются модернизацией исторического центра Сысерти.

Природный парк "Бажовские места" располагается в 60 км от Екатеринбурга, он был создан в 2007 году и наделен статусом особо охраняемой природной территории. В настоящее время парк занимает площадь в 40 тыс. гектаров. Основные достопримечательности парка: озера Тальков камень, Большое Щучье, родники Потопаевский ключ, Кипящий ключ, скала Марков камень, хрустальные копи, гранатовый шурф.