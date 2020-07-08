В Екатеринбурге снимут исторические короткометражки о городе XIX-XX веков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Екатеринбуржцы снимут семь исторических короткометражных фильмов о городе рубежа XIX-XX веков на средства Фонда президентских грантов. Об этом сообщила ТАСС руководитель PR-направления Музея истории Екатеринбурга Ирина Костерина в среду.

"В Екатеринбурге снимут семь короткометражек о жизни города на рубеже XIX-XX веков. Съемки будут проходить в рамках второго этапа проекта "Город семи историй", финансируемого Фондом президентских грантов", - рассказала она.

Костерина уточнила, что сценарии уже готовы, но пока по ним ведется работа с историками для точного отображения жизни города того времени. Теперь организаторы - музей и Фонд независимого кино "Манифест_16" - проведут творческий конкурс для продюсеров, операторов, звукорежиссеров и монтажеров, чтобы выбрать тех, кто примет участие в съемках.

Над сценариями работали сами горожане: на первом этапе проекта организаторы провели конкурс среди екатеринбуржцев и выбрали лучшие работы для того, чтобы они легли в основу серии исторических короткометражек.