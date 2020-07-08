"Единая Россия" выдвинула кандидатов на пост главы Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июля. /ТАСС/. Президиум регионального политического совета отделения партии "Единая Россия" в Югре включил в список кандидатов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа трех человек. Ими стали глава региона Наталья Комарова, председатель окружной думы Борис Хохряков и мэр Урая Тимур Закирзянов. Об этом в среду сообщили ТАСС в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Губернатор ХМАО выбирается депутатами думы автономного округа сроком на пять лет. В 2020 году избрание состоится в единый день голосования 13 сентября из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Ему, в свою очередь, их предлагают фракции думы Югры "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Такая система выборов принята в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО и ЯНАО, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, при этом наделены статусом равноправных субъектов РФ.

"Сегодня президиум регионального политического совета регионального отделения партии "Единая Россия" определил свои кандидатуры на должность главы округа. Ими стали: действующий губернатор Югры Наталья Комарова, председатель окружной думы Борис Хохряков и глава города Урай Тимур Закирзянов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, далее список с данными кандидатурами будет направлен в генеральный совет партии "Единая Россия" на согласование.

В настоящее время губернатором Югры является Наталья Комарова, она возглавляет регион с 2010 года. 3 июня президент России Владимир Путин поддержал ее намерение переизбраться на новый срок полномочий главы Югры, а 16 июня президиум генсовета "Единой России" также одобрил ее выдвижение на данный пост.