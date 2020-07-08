В Шадринске дети с ОВЗ получили продукты после вмешательства прокуратуры

ТАСС, 8 июля. Прокуратура добилась, чтобы 200 детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Шадринске Курганской области предоставили продуктовые наборы из-за отсутствия возможности питаться в школе в результате пандемии коронавируса и дистанционного обучения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"Установлено, что в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 17 марта обучающиеся общеобразовательных организаций Шадринского района перешли на дистанционное обучение, при этом вопрос организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья в этот период не был урегулирован. В силу положений Федерального закона "Об образовании в РФ" школьники указанной категории имеют право на бесплатное двухразовое питание. Однако в течение всего периода дистанционного обучения органом образования выдача продуктов семьям, в которых проживают школьники с ограниченными возможностями здоровья, не осуществлялась", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате вмешательства прокуратуры необходимыми продуктовыми наборами были обеспечены почти 200 детей с ОВЗ.

Районная администрация разработала нормативный акт, предусматривающий замену двухразового питания, добавили в пресс-службе.

В Курганской области зафиксировано 1180 случаев коронавируса, из них 661 человек уже выписан. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 1 226 жителей.