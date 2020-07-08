Расходы на борьбу с пандемией в Свердловской области составили 13,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Финансирование расходов, направленных на противодействие пандемии коронавирусной инфекции, в Свердловской области составило 13,5 млрд рублей. Об этом в среду сообщает департамент информационной политики региона.

"В первоочередном порядке обеспечено финансирование расходов, связанных с противодействием пандемии. На эти цели из федерального, областного и местных бюджетов направлено 13,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, 6,3 млрд рублей направлены на выплаты медикам, создание дополнительного коечного фонда, приобретение аппаратов искуственной вентиляции легких, организацию обсерваторов, приобретение автомобилей скорой помощи, тепловизионных установок, профилактическую дезинфекционную обработку, соцподдержку населения.

На мероприятия, связанные со стабилизацией экономической ситуации, направлено 7,2 млрд рублей, которые в том числе включают региональные выплаты самозанятым гражданам, субсидии и беспроцентные кредиты на зарплату сотрудников предприятий пострадавших отраслей, льготные кредиты на возобновление деятельности, льготные антикризисные займы.

Для обеспечения борьбы с последствиями пандемии, уточняют в департаменте, в регионе задействован резервный фонд правительства Свердловской области, который в 2020 г. году увеличен до 1,3 млрд рублей. Дополнительно за счет оптимизации расходов областного бюджета создан финансовый резерв в общей сумме 4 млрд рублей для решения первоочередных задач по борьбе с пандемией.