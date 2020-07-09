Тюменская область выделила почти 300 млн рублей на организацию временных рабочих мест

ТАСС, 9 июля. Тюменская область выделила почти 300 млн рублей из областного бюджета для организации 8 тыс. временных рабочих мест для помощи гражданам, оставшимся без работы в период пандемии. Об этом ТАСС сообщила начальник управления по взаимодействию с подведомственным учреждениями департамента труда и занятости населения региона Наталья Бенчак.

"В целях содействия занятости граждан и снижения напряженности на рынке труда Тюменской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции из областного бюджета выделены средства в размере 283,9 млн рублей на организацию 8 000 рабочих мест в рамках мероприятия по содействию трудоустройству граждан на рабочие места временного характера и по организации проведения общественных работ", - сообщила она.

Дополнительно Бенчак отметила, что в регионе помощь гражданам оказывается по госпрограмме "Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений". Она включает создание временных рабочих мест, профессиональное обучение и переобучение граждан, содействие открытию собственного дела, профориентационные мероприятия, мероприятия по социальной адаптации и психологической поддержке безработных граждан. Кроме того, по нацпроектам "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости" проводится обучение граждан предпенсионного возраста, женщин имеющих детей до трех лет, работников организаций, реализующих мероприятия по повышению производительности труда. Ежегодно, по словам Бенчак, в мероприятиях госпрограммы принимают участие до 70 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что с начала введения режима повышенной готовности и ограничения деятельности большинства предприятий, а также из-за введенного дистанционного формата оказания государственных услуг число обращений граждан в службу занятости выросло кратно. Так, на 1 апреля 2020 года численность зарегистрированных безработных составляла 4 957 человек, а на 1 июля - 34 508 человек. Для сравнения: в апреле 2019 года было зарегистрировано 5 050 безработных, а на 1 июля 2019 года - 4 304.