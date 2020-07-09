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На Ямале ограничили доступ в леса из-за пожарной опасности

На 9 июля действующих природных пожаров в регионе нет

ТАСС, 9 июля.  Пребывание жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в лесах ограничено с 9 июля в связи с повышенным уровнем пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"На Ямале согласно действующему особому противопожарному режиму с 9 по 29 июля ограничено пребывание граждан в лесах, а также ограничен въезд в леса транспортных средств. Данная мера введена в лесах Ямальского, Надымского, Таркосалинского, Ноябрьского и Красноселькупского лесничеств. Это сделано для обеспечения безопасности ямальцев и населенных пунктов во время повышенного уровня пожарной опасности", - говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, на 9 июля на территории ЯНАО действующих природных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе было зафиксировано 36 очагов природных пожаров на площади более 1,5 тыс. га.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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