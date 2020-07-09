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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о похищении человека

По данным следствия, 9 июля неизвестные лица у дома на улице Шейнкмана насильно усадили местного жителя в автомобиль и увезли в неизвестном направлении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека в центре Екатеринбурга. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбурга СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Наказание за совершение указанного особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, утром 9 июля неизвестные лица, находясь у дома на улице Шейнкмана в Екатеринбурге, похитили местного жителя, насильно усадили его в автомашину и увезли в неизвестном направлении. "В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции выясняются все обстоятельства происшествия", - уточнили в пресс-службе.

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