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Пандемия коронавируса нового типа

Екатеринбургские врачи вылечили 93-летнего ветерана, заразившегося коронавирусом

У ветерана диагностировали также двустороннюю вирусную пневмонию с 50-процентным поражением легких
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Врачи екатеринбургской больницы № 40 вылечили 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, у которого был выявлен коронавирус. У него была диагностирована двусторонняя пневмония с 50-процентным поражением легких, сообщили в четверг в оперативном штабе Свердловской области.

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"Василий Иванович родился в 1927 году, войну прошел в железнодорожных войсках, и после весь его трудовой путь был связан с армией. Буквально накануне 94-летия тяжело заболел. Кроме коронавируса, врачи диагностировали у него двустороннюю вирусную пневмонию с 50-процентным поражением легких. <…> Но, к счастью, врачи сумели помочь уральцу, полностью вылечив его и от COVID-19, и от пневмонии", - говорится в сообщении с уточнением, что болезнь осложняли проблемы с сердцем.

В больнице ветеран находился почти три недели. "Новую инфекцию ветеран переносил тяжело, да и пребывание в стационаре для пациентов такого возраста - большой стресс", - уточнили в оперштабе.

Всего в регионе зарегистрировано 15 068 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 276 - за последние сутки.

Теги
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