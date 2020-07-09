{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Сургута заявили, что нефтепродукты в реке Сайма не нанесли большого вреда экологии

В водоем попали около 200 литров отработанного мазута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июля. /ТАСС/. Значительного вреда для экологии акватории реки Сайма на территории Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), в которую попало около 200 литров мазута, не будет: площадь загрязнения мала. Откачивать и вывозить нефтепродукты начнут 10 июля, сообщил в четверг журналистам и. о. начальника управления по природопользованию и экологии администрации Сургута Вячеслав Адушкин.

Сайма - небольшая река, протекающая по территории Сургута, крупнейшего муниципалитета Югры, в котором проживают более 380 тыс. человек.

"Площадь загрязнения мала <…> поэтому значительного вреда для экологии акватории не будет. <…> Завтра ее - нефтяную пленку на поверхности воды - начнут откачивать и вывозить на место утилизации", - сказал он.

Адушкин не стал уточнять сколько времени займет ликвидация последствий, при этом он сообщил, что акваторию можно полностью очистить, для этого у администрации города есть все средства и силы. "Уже установлены боны длинной 50 метров, загрязненная поверхность абсорбирована. <…> Город справляется своими силами. <…> Я думаю, ущерб будет ликвидирован полностью", - уточнил он.

Прокуратура Югры начала проверку по факту попадания нефтепродуктов в реку, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства. "Прокурор Югры Евгений Ботвинкин поручил природоохранной прокуратуре организовать проверку по факту загрязнения реки Сайма нефтепродуктами. В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, причастных к загрязнению водного объекта, и привлечению их к установленной законом ответственности, в том числе по возмещению причиненного вреда", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС в управлении массовых коммуникаций администрации города сообщали, что отработанный мазут на площади до 250 кв. метров обнаружен в реке Сайма на территории Сургута, всего в водоем попали около 200 литров мазута. Причиной могли стать обильные осадки, выпавшие в Сургуте за последние дни.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Театральный вуз на Урале будет готовить актеров кино при участии режиссера Федорченко
Алексей Федорченко отметил, что пока образовательная программа строится на фильмах, которые будет делать кинокомпания "29 февраля", продюсером которой он является
Читать полностью