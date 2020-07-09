Власти Сургута заявили, что нефтепродукты в реке Сайма не нанесли большого вреда экологии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июля. /ТАСС/. Значительного вреда для экологии акватории реки Сайма на территории Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), в которую попало около 200 литров мазута, не будет: площадь загрязнения мала. Откачивать и вывозить нефтепродукты начнут 10 июля, сообщил в четверг журналистам и. о. начальника управления по природопользованию и экологии администрации Сургута Вячеслав Адушкин.

Сайма - небольшая река, протекающая по территории Сургута, крупнейшего муниципалитета Югры, в котором проживают более 380 тыс. человек.

"Площадь загрязнения мала <…> поэтому значительного вреда для экологии акватории не будет. <…> Завтра ее - нефтяную пленку на поверхности воды - начнут откачивать и вывозить на место утилизации", - сказал он.

Адушкин не стал уточнять сколько времени займет ликвидация последствий, при этом он сообщил, что акваторию можно полностью очистить, для этого у администрации города есть все средства и силы. "Уже установлены боны длинной 50 метров, загрязненная поверхность абсорбирована. <…> Город справляется своими силами. <…> Я думаю, ущерб будет ликвидирован полностью", - уточнил он.

Прокуратура Югры начала проверку по факту попадания нефтепродуктов в реку, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства. "Прокурор Югры Евгений Ботвинкин поручил природоохранной прокуратуре организовать проверку по факту загрязнения реки Сайма нефтепродуктами. В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, причастных к загрязнению водного объекта, и привлечению их к установленной законом ответственности, в том числе по возмещению причиненного вреда", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС в управлении массовых коммуникаций администрации города сообщали, что отработанный мазут на площади до 250 кв. метров обнаружен в реке Сайма на территории Сургута, всего в водоем попали около 200 литров мазута. Причиной могли стать обильные осадки, выпавшие в Сургуте за последние дни.