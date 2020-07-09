{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Молодым медикам в Челябинской области предоставят не менее 115 жилых помещений

В региональном Минздраве уточнили, что жилье будет принадлежать медучреждениям, специалист сможет его приватизировать, отработав 10 лет

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Челябинской области впервые за счет бюджета региона купят до конца года не менее 115 жилых помещений для молодых специалистов-медиков, которые вернутся работать в свои муниципалитеты, окончив обучение. Об этом ТАСС в четверг сообщили в областном Минздраве.

"Впервые для молодых специалистов-медиков по инициативе министерства за счет бюджета региона будет куплено не менее 115 жилых помещений. Жилье будет принадлежать медучреждениям, отработав в них 10 лет, специалист сможет его приватизировать. Кроме того, в текущем году в свои города и районы вернутся более пятидесяти целевиков, завершающих обучение в ординатуре медуниверситета. Чтобы помочь им закрепиться на месте работы, регион из собственных средств впервые приобретает служебное жилье больницам", - отметил собеседник агентства.

В министерства также рассказали, что для решения кадровой проблемы в регионе принято решение увеличить количество выпускающихся специалистов среднего звена, для этого в 2020 году увеличивается бюджетный набор в медучилища на 225 мест. Будет увеличен бюджетный набор в ординатуру в 2020-2021 учебном году на 30 мест. Открыт кол-центр по трудоустройству медицинских работников. Предусматриваются постоянные стажировки и повышение квалификации медиков.

Кроме того, в 2020 году единые компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей смогут получить 70 докторов и в размере 500 тыс. рублей - 80 фельдшеров.

"Мы хотим верить, что нам удастся постепенно сбалансировать систему и уменьшить дефицит, особенно узких специалистов. Для этого будем точечно работать, мы готовы принимать специалистов и из других регионов, предложить им привлекательные условия", - сообщили в министерстве.

По данным Минздрава Челябинской области, всего в системе здравоохранения региона в настоящее время работают более 10,6 тыс. врачей и около 26 тыс. фельдшеров и медсестер. Не хватает порядка 1,4 тыс. врачей. Наибольший дефицит испытывают поликлиники, где требуются терапевты, педиатры, врачи общей практики, офтальмологи и хирурги, а также другие узкие специалисты.

Теги
РоссияЧелябинская область
Театральный вуз на Урале будет готовить актеров кино при участии режиссера Федорченко
Алексей Федорченко отметил, что пока образовательная программа строится на фильмах, которые будет делать кинокомпания "29 февраля", продюсером которой он является
Читать полностью