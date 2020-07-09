Молодым медикам в Челябинской области предоставят не менее 115 жилых помещений

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Челябинской области впервые за счет бюджета региона купят до конца года не менее 115 жилых помещений для молодых специалистов-медиков, которые вернутся работать в свои муниципалитеты, окончив обучение. Об этом ТАСС в четверг сообщили в областном Минздраве.

"Впервые для молодых специалистов-медиков по инициативе министерства за счет бюджета региона будет куплено не менее 115 жилых помещений. Жилье будет принадлежать медучреждениям, отработав в них 10 лет, специалист сможет его приватизировать. Кроме того, в текущем году в свои города и районы вернутся более пятидесяти целевиков, завершающих обучение в ординатуре медуниверситета. Чтобы помочь им закрепиться на месте работы, регион из собственных средств впервые приобретает служебное жилье больницам", - отметил собеседник агентства.

В министерства также рассказали, что для решения кадровой проблемы в регионе принято решение увеличить количество выпускающихся специалистов среднего звена, для этого в 2020 году увеличивается бюджетный набор в медучилища на 225 мест. Будет увеличен бюджетный набор в ординатуру в 2020-2021 учебном году на 30 мест. Открыт кол-центр по трудоустройству медицинских работников. Предусматриваются постоянные стажировки и повышение квалификации медиков.

Кроме того, в 2020 году единые компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей смогут получить 70 докторов и в размере 500 тыс. рублей - 80 фельдшеров.

"Мы хотим верить, что нам удастся постепенно сбалансировать систему и уменьшить дефицит, особенно узких специалистов. Для этого будем точечно работать, мы готовы принимать специалистов и из других регионов, предложить им привлекательные условия", - сообщили в министерстве.

По данным Минздрава Челябинской области, всего в системе здравоохранения региона в настоящее время работают более 10,6 тыс. врачей и около 26 тыс. фельдшеров и медсестер. Не хватает порядка 1,4 тыс. врачей. Наибольший дефицит испытывают поликлиники, где требуются терапевты, педиатры, врачи общей практики, офтальмологи и хирурги, а также другие узкие специалисты.