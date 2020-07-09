На Ямале отменили выезд детей в лагеря за пределы региона

ТАСС, 9 июля. Выезд детей из Ямало-Ненецкого автономного округа в летние лагеря за пределами региона отменен до стабилизации эпидемиологической ситуации. Он планировался для 1110 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.
"По решению властей регионов, куда планировались организованные поездки юных ямальцев на отдых и оздоровление на четвертые смены, прием групп детей из других субъектов приостановлен до стабилизации эпидемиологической ситуации. В связи с этим окружным департаментом молодежной политики и туризма принято решение об отмене в июле и августе выездов детских групп в летние лагеря, расположенные за пределами округа. Отменены выезды для 1110 человек", - говорится в сообщении.
Так, отменены смены в летних лагерях Тюмени, Московской области, Крыма и Анапы, уточнили в ведомстве.
"Сейчас рассматривается возможность организации выездов в более поздний период для детей, относящихся к особо нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан. Это будет возможно при условии снятия ограничительных мер и послаблениях на Ямале и в субъектах, где расположены сами лагеря. Важно понимать, в этом случае будут приниматься все необходимые меры для того, чтобы организовать, в первую очередь, безопасный отдых с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", - приводит пресс-служба слова директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина.
По данным регионального оперативного штаба, на территории ЯНАО 7339 случаев заражения коронавирусом. При этом большая часть была отмечена в Новом Уренгое - 2575 случая. За все время выздоровело 2840 человек, 51 умер.