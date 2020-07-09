На Ямале отменили выезд детей в лагеря за пределы региона

ТАСС, 9 июля. Выезд детей из Ямало-Ненецкого автономного округа в летние лагеря за пределами региона отменен до стабилизации эпидемиологической ситуации. Он планировался для 1110 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"По решению властей регионов, куда планировались организованные поездки юных ямальцев на отдых и оздоровление на четвертые смены, прием групп детей из других субъектов приостановлен до стабилизации эпидемиологической ситуации. В связи с этим окружным департаментом молодежной политики и туризма принято решение об отмене в июле и августе выездов детских групп в летние лагеря, расположенные за пределами округа. Отменены выезды для 1110 человек", - говорится в сообщении.