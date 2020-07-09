"Газпром нефть" опровергла обвинение в сокрытии факта утечки на месторождении в ЯНАО

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" опровергла обвинение в сокрытии факта разлива нефтесодержащей жидкости в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В компании сообщили ТАСС, что информация о возникновении маслянистых нефтепроявлений на реке Пякупур на протяжении 24 км не соответствует действительности, а сам инцидент является незначительным.

"Информация о сокрытии дочерней компанией "Газпром нефти" информации об утечке небольшого количества нефтесодержащей жидкости на Восточно-Пякутинском месторождении ЯНАО является ложным. Также не соответствуют действительности опубликованные в СМИ сообщения об обнаружении маслянистых нефтепроявлений на реке Пякупур на протяжении 24 км", - отметили в компании.

"28 июня в результате заводского брака на трубопроводе дочерней компании "Газпром нефти" в ЯНАО на площади 15 кв. м произошло распыление незначительного объема нефтесодержащей жидкости (0,1 куб. м), которая оперативно была удалена. В соответствии с регламентом на находящейся рядом реке оперативно были установлены боновые заграждения, так как в этот период шел дождь. По государственной классификации данный инцидент относится к незначительным", - добавили в "Газпром нефти".

Пресс-служба подчеркивает, что уже 29 июня все службы региона были уведомлены о случившемся, а 30 июня и 2 июля место происшествия осмотрела межведомственная комиссия, в результате чего у береговой линии рек Котутояха и Пякопур были обнаружены несколько небольших пятен радужной пленки длинной до 3 м. Лабораторный анализ проб воды превышения предельно допустимой концентрации содержания нефтепродуктов не зафиксировал, сказали в компании.

"Несмотря на незначительность данного происшествия, "Газпром нефть" приняла исчерпывающие меры по оперативной ликвидации последствий и информированию госорганов о нем", - добавили в "Газпром нефти".

Об инциденте

Генпрокуратура России ранее сообщила журналистам о возбуждении уголовного дела о сокрытии информации о разливе по материалам прокурорской проверки, а также о проверке "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

Ранее Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура начала проверку появившейся в соцсетях информации о загрязнении реки Пякупур - маслянистые пятна наблюдались якобы по поверхности реки на протяжении 24 км.