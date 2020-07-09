Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области в четверг.

"Потерпевший по похищению в Екатеринбурге установлен, допрашиваем его", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в четверг в пресс-службе регионального следственного управления сообщали, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

По предварительным данным следствия, утром 9 июля неизвестные лица, находясь у дома на улице Шейнкмана в Екатеринбурге, похитили местного жителя, насильно усадили его в автомашину и увезли в неизвестном направлении.