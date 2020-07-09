Театральный вуз на Урале будет готовить актеров кино при участии режиссера Федорченко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Театральный институт в Екатеринбурге запустил очередной набор на программу подготовки актеров драматического театра и кино, в новом учебном году преподаватели сделают акцент на киносоставляющую часть. Участие в подготовке специалистов примет российский режиссер Алексей Федорченко, сообщила ректор Екатеринбургского государственного театрального института, кандидат культурологии Анна Глуханюк на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Что касается отделения драматического театра и кино, в этом году мы решили сделать акцент на киносоставляющую, поскольку ежегодно мы выпускаем актеров, у которых в дипломах написано, что они актеры драматического театра и кино. А киносоставляющая зачастую остается за кадром. И в рамках набора мастерской благодаря долгосрочному сотрудничеству с Алексеем Федорченко (режиссер фильма "Война Анны" - прим. ТАСС) эта идея родилась", - сказала Глуханюк.

Федорченко отметил, что для него это новый опыт, ранее он в институтах не преподавал. По его словам, пока образовательная программа строится на тех фильмах, которые будет делать кинокомпания "29 февраля", продюсером которой он является.

"Мы будем приглашать действующих режиссеров города и приглашать из Москвы моих друзей-режиссеров", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кого планируется пригласить преподавать из известных режиссеров.