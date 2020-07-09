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Театральный вуз на Урале будет готовить актеров кино при участии режиссера Федорченко

Алексей Федорченко отметил, что пока образовательная программа строится на фильмах, которые будет делать кинокомпания "29 февраля", продюсером которой он является
Алексей Федорченко Владислав Бурнашев/ТАСС
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Алексей Федорченко
© Владислав Бурнашев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Театральный институт в Екатеринбурге запустил очередной набор на программу подготовки актеров драматического театра и кино, в новом учебном году преподаватели сделают акцент на киносоставляющую часть. Участие в подготовке специалистов примет российский режиссер Алексей Федорченко, сообщила ректор Екатеринбургского государственного театрального института, кандидат культурологии Анна Глуханюк на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Что касается отделения драматического театра и кино, в этом году мы решили сделать акцент на киносоставляющую, поскольку ежегодно мы выпускаем актеров, у которых в дипломах написано, что они актеры драматического театра и кино. А киносоставляющая зачастую остается за кадром. И в рамках набора мастерской благодаря долгосрочному сотрудничеству с Алексеем Федорченко (режиссер фильма "Война Анны" - прим. ТАСС) эта идея родилась", - сказала Глуханюк.

Федорченко отметил, что для него это новый опыт, ранее он в институтах не преподавал. По его словам, пока образовательная программа строится на тех фильмах, которые будет делать кинокомпания "29 февраля", продюсером которой он является.

"Мы будем приглашать действующих режиссеров города и приглашать из Москвы моих друзей-режиссеров", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кого планируется пригласить преподавать из известных режиссеров.

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