Аэропорт Сургута намерен получить более 50 млн рублей субсидии на поддержку деятельности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Сургута имени Ф. К. Салманова (Ханты-Мансийский автономный округ) рассчитывает получить более 50 млн рублей федеральной субсидии на поддержку деятельности. Заявки направлены за май и июнь 2020 года, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор АО "Аэропорт Сургут" Евгений Дьячков.

В конце мая правительство выделило 10,9 млрд рублей на поддержку российских аэропортов в связи с пандемией коронавируса. Средства должны пойти в первую очередь на зарплаты работников и уплату страховых взносов, также они могут быть использованы на содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования и транспортных средств аэропортов. Контролировать расходование средств будет Росавиация.

"Поскольку мы попадаем под субсидию, то заполнили все необходимые документы и направили заявки за май и июнь 2020 года. Сумма за каждый месяц <...> где-то 25-30 млн рублей", - сказал Дьячков.

По его словам, субсидию за май и июнь аэропорт еще не получил. Он добавил, что также рассматривается вопрос о подаче заявок за июль-август текущего года.

Ранее Дьячков сообщал ТАСС, что пассажиропоток аэропорта Сургута в мае 2020 года упал примерно в пять раз по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года из-за пандемии коронавируса - с примерно 5 тыс. человек в день до около 1 тыс. человек в сутки.

ПАО "Авиакомпания Utair принадлежит 56% в АО "Аэропорт Сургут" (крупнейший аэропорт в Ханты-Мансийском автономном округе). По итогам 2019 года количество обслуженных пассажиров в аэропорту Сургута возросло на 6,2% по сравнению с 2018 годом и достигло 1 млн 868 тыс. человек.