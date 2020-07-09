Студенты из 32 стран представят авторское исполнение сонетов Шекспира онлайн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский театральный институт (ЕГТИ) совместно с Университетом искусств в Германии запустил международный онлайн-проект Global Shakespeare Sonnets, посвященный поэзии Шекспира. Студенты и педагоги театральных школ из 32 стран представят более 150 вариаций авторского исполнения произведений писателя на своих родных языках, сообщили в четверг на официальном сайте управления культуры Екатеринбурга.

"Екатеринбургский государственный театральный институт в сотрудничестве с Университетом искусств - UdK Берлин (Германия) запускает международный онлайн-проект Global Shakespeare Sonnets, объединивший студентов и педагогов театральных школ всего мира: Австралия, <...> Китай, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Иран, Италия, Япония [и другие]. <...> В результате на сегодняшний день было получено 154 ярких, самобытных, порой совершенно неожиданных по глубине осмысления и авторского прочтения работ из разных стран. <...> Каждый день по будням организаторы будут выкладывать по одной работе на официальный YouTube-канал проекта", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что единственным условием для участников было прочтение сонетов на своем родном языке. "[На проекте] представлено многообразие театральных школ мира, учащиеся которых читают сонеты Шекспира на своем родном языке, передавая стилистику и атмосферу разных культур, и в то же время представляют единую разнообразную палитру современного театрального мира так близкую творчеству Шекспира", - добавили в управлении.

Цель проекта заключается в общении, обмене опытом, знакомстве с театральным профессиональным образованием мира, эстетическими и жанровыми особенностями разных театральных школ. Организаторы отмечают, что один из главных результатов проекта - это стремление студентов и педагогов театральных учебных заведений со всего мира понять, переосмыслить и создать новую художественную интерпретацию поэзии Шекспира.