Палеонтологи обнаружили на территории Южного Урала останки древнего дикобраза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Палеонтологи обнаружили на территории Южного Урала останки дикобраза, которым около 120 тыс. лет. В конце июля ученые вновь отправятся в экспедицию, чтобы понять, в каких условиях обитали эти животные, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

"Мы планируем в конце июля начать работу, провести исследование на Южном Урале, там нами были найдены кости дикобраза. То, что на Урале когда-то жил дикобраз - это очень необычно, и было для нас неожиданно. Это показывает, что примерно около 120 тысяч лет назад у нас на Урале жили дикобразы", - сказал Косинцев.

Он отметил, что на данный момент ближайшая территория, на которой живут дикобразы, это территория Кавказа и юга Средней Азии, что на тысячи километров южнее места находки.

"Мы планируем установить в каких условиях эти животные жили, провести реконструкцию растительности, дополнить материалы по тем видам, которые жили рядом. Нам необходимо собрать информацию, чтобы понять, почему он тогда жил, а потом ушел и больше на территории Урала не появился", - добавил ученый.