Режим самоизоляции на Ямале продлили до 20 июля

"Режим самоизоляции на Ямале продлен до 20 июля включительно. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора ЯНАО", - говорится в сообщении.

ТАСС, 10 июля. Режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 20 июля. Об этом сообщил в пятницу региональный оперативный штаб со ссылкой на постановление губернатора Дмитрия Артюхова.

В штабе уточнили, что требования по соблюдению ограничительных мер практически не изменились. Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Новом Уренгое действуют дополнительные меры ограничения для въезжающих в город жителей других регионов России", - добавили в оперативном штабе.

В ЯНАО запрещено проведение массовых мероприятий, а также организованных выездов детских групп на отдых и оздоровление, выезды спортсменов на сборы и соревнования. Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, деятельность которых разрешена, работают с соблюдением мер предосторожности. Людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 65 лет разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.

По данным регионального оперативного штаба, на территории ЯНАО зафиксировано 7 339 случаев заражения коронавирусом. При этом большая часть была отмечена в Новом Уренгое - 2 575 случаев. За все время выздоровело 2 840 человек, 51 пациент умер.