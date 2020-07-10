Аномально жаркую погоду и грозы прогнозируют на Урале в конце недели

ТАСС, 10 июля. Грозы, дожди и жара до 37 градусов выше нуля ожидаются в регионах Уральского федерального округа (УФО) с 10 по 12 июля. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"10-11 июля в отдельных районах Свердловской и Челябинской областей, 10-12 июля в Курганской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В отдельных районах ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до 36 градусов: в Свердловской и Челябинской областях 10 июля, в Курганской области 10-12 июля", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что 11 и 12 июля в Свердловской области ожидаются грозы и дожди.

В Челябинской области температура воздуха поднимется до 37 градусов, в субботу возможна гроза и кратковременные дожди, сообщили в региональном гидрометцентре. В воскресенье осадков не ожидается, порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. В Курганской области, сообщает региональный гидрометцентр, до конца недели температура воздуха поднимется до 36 градусов, в субботу возможны гроза и дождь.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре объявлено штормовое предупреждение о жаркой погоде до 13 июля - в ряде муниципалитетов региона ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 33 градуса и выше, а также пожароопасность пятого класса. Местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью плюс 15-20 градусов, днем до 34 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в ближайшие три дня ожидается жаркая погода: десятого июля воздух прогреется до 34 градусов, к 12 июля синоптики обещают максимальную температуру в 29 градусов. Все три дня на территории региона ожидаются грозы с сильными порывами ветра до 20 м/с. В Ямало-Ненецком автономном округе также ожидаются грозы и дожди до конца недели. Температура воздуха в регионе поднимется до 32 градусов, к воскресенью температура немного опустится - до 29 градусов.