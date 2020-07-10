Суд удовлетворил ходатайство об УДО челябинского экс-замгубернатора Сандакова

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга 10 июля удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова, осужденного в 2018 году на 5,5 года колонии, а затем добившегося замены оставшегося срока принудительными работами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство об условно-досрочном освобождении Сандакова удовлетворили. [Оно] вступает в законную силу через 10 суток после получения осужденным копии постановления о его удовлетворении", - сказала собеседница агентства.

Советский суд Челябинска 5 октября 2018 года признал Сандакова виновным в мошенничестве, подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации и в получении взятки и приговорил его к 5,5 года заключения в колонии строгого режима со штрафом в размере 7 млн рублей. 14 октября 2019 года Копейский городской суд удовлетворил ходатайство осужденного и заменил заключение 2,5 года исправительных работ, чтобы у Сандакова была возможность выплачивать назначенный ему штраф. Проводить исправительные работы бывшему чиновнику назначили в Оренбурге.